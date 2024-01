Sinner l'antidivo rifiuta Sanremo e i social:"Penso al tennis". La residenza a Montecarlo? "Mi sento a casa"

Il trionfo agli Australian Open, l'incasso a sei zeri e la celebrità non lo hanno cambiato. Il tennis e il duro lavoro per raggiungere i traguardi restano il primo pensiero di Jannik Sinner. Almeno così assicura lui che oggi 30 gennaio incontra la stampa a Roma. T-shirt bianca, maglioncino beige, capelli ribelli, sorriso pulito e sguardo determinato. Eccolo Jannik mentre risponde ai cronisti e si racconta tra presente e futuro.

La "normalità", il "lavoro" sembrano le solide radici del giovane campione. Lo dimostra la sua carriera, lo dimostrano le sue parole oggi. "Rispetto al 2019, quando sono venuto a Roma a giocare le qualificazioni, sono cambiato. Con l'età per forza cambi, però le cose principali restano. Se uno è umile - dice - continua a lavorare: il successo è una cosa positiva però non ti cambia. Spero di non sbagliarmi, ma sono abbastanza sicuro che rimango uguale. Certamente nel 2019 avevo molti più dubbi: avevo voglia di arrivare. Mi chiedevo se facevo le cose giuste. Ora sono molto più consapevole. Prima della partita hai sempre i dubbi, poi magari ti chiedi perché li hai avuti. Ma è normale".

E con quasi disarmante normalità risponde anche sulla residenza a Montecarlo. "Quando ho fatto 18 anni - spiega - mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco, la cosa più bella è che ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, strutture perfette, diverse palestre, campi buoni, mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato senza problemi".

"Nessun segreto, solo tanto lavoro"

Non cambiare per Sinner significa anche essere consapevole che senza lavoro i sogni non si coronano: "Una mia qualità? Forse è tutto lavoro, non ci sono segreti. Il segreto forse è lavorare più degli altri, io conosco solo me stesso, di quanto uno è professionale, anche questa è una qualità, mi sveglio al mattino e la prima cosa che penso è che oggi mi devo allenare, non c'è un segreto dietro".

Lavoro e rispetto. Di sè e di chi sta dall'altra parte del campo. "Nella mia testa - spiega Sinner - è sempre una partita di tennis, è quello che mi piace fare, sto andando in campo tranquillo, con la voglia di vincere, se il mio avversario è più bravo gli stringo la mano. Non ho paura, ci saranno dei momenti più difficili da gestire ma non ho paura".

"Sono il numero 4 al mondo... Andiamo avanti"

Cosa sogna Sinner? Altri traguardi. "La pressione è un privilegio - dice -. Quando le cose vanno bene hai sempre voglia di più. Ma sono tranquillo, stiamo lavorando per raggiungere i nostri sogni. Il mio è sempre stato di vincere uno Slam, ora so come ci si sente, e lavoriamo per ritrovare questa sensazione. Ora la cosa più bella è tornare in campo e lavorare. Ci sono tante differenze tra i primi 5 del mondo, i primi tre e poi il numero 1. Io per ora sono il numero 4. Il primo obiettivo è andare avanti per piccoli passi".

"Portabandiera a Parigi 2024? Non ci penso"

Nel futuro di Sinner c'è un appuntamento di quelli che contano. O meglio, un altro: le Olimpiadi di Parigi 2024. "Io portabandiera? Non ci sto pensando. Le Olimpiadi saranno un momento chiave per me, saranno la prima volta che le gioco. Ci sono tanti atleti, i migliori al mondo che non vedo di conoscere per prendere spunti positivi che mi possono aiutare. Sarà uno dei tornei più importanti dell'anno, perché non ci sono ogni anno e sono contento di giocarli. Speriamo che l'Italia possa portare a casa più medaglie possibili".

Il "no" di Sinner a Sanremo: "Non andrò"

Il mondo dello spettacolo sembra non calamitare Sinner. Ok le conferenze stampa, gli impegni istituzionali ma poi declina con un "No, grazie" l'invito a calcare il palco di Sanremo.

"L'invito di Amadeus a Sanremo? Faccio il tifo da casa - dice -. È un evento bello ma sto facendo qua due giorni e poi l'Australia è finita. Guardo in avanti, quando dovrei andare a Sanremo sarò già a lavorare, non ci andrò".

"I social non mi piacciono. Ragazzi, state attenti"

Del "profilo basso" Sinner continua a professarsi sostenitore. "I social - dice rispondendo ai cronisti - non mi piacciono perché non è quella la verità, vedi certe cose... Ai ragazzi dico di stare attenti ai social, perché ti fanno vedere messaggi sbagliati. Io sui social ho tanto rispetto, provo a usarli poco e a volte controllo ma sto vivendo felice o forse anche meglio senza i social. Quindi va bene così". E racconta: "Guardo serie tv, sto guardando in Australia 'Animal Kingdom, ma qui in Italia non si vede. Se leggo libri? Vado a momenti, ci sono momenti in cui leggo tanto e altri in cui leggo poco, mi porto sempre un libro dietro".

"Berrettini? Spero di vederlo in campo"

In perfetto stile "bravo ragazzo", da Sinner solo incoraggiamenti per i compagni di squadra. Uno su tutti Berrettini, certamente più votato di lui al mondo dello spettacolo e al momento non nelle migliori condizioni da un punto di vista agonistico. "Con Berrettini - dice Sinner - ci siamo sentiti dopo la partita, mi ha scritto un bellissimo messaggio. Lui è veramente forte. Spero di vederlo in campo il prima possibile. Speriamo di rivederlo di nuovo in forma, manca un po' nel circuito. Mi ha fatto dei bellissimi complimenti, così come tutta la squadra di coppa Davis. Mi ha aiutato qualche volta, gli sono grato. E se lui dovesse chiedermi qualcosa sono pronto ad aiutarlo".

"Spero di sciare con Tomba"

Sinner sta seduto dietro al microfono e non si sottrae alle domande. C'è però un momento in cui da idolo di tanti, torna quasi ragazzino. Quando si parla di sci, il suo "primo amore" e di un mito dello sci italiano: Alberto Tomba. Un altro che di vittorie ne ha collezionate... "Con Alberto Tomba - racconta Sinner - ci sentiamo, è un bravissimo tipo. Lui è una leggenda e già solo essere in contatto con lui mi emoziona. Speriamo di andare a sciare insieme, sarebbe speciale. Gliel'ho chiesto a Natale ma doveva stare con la famiglia. Speriamo si possa organizzare".

Sinner è ambasciatore della Diplomazia dello Sport

Per Sinner adesso è iniziata anche una girandola di appuntamenti istituzionali. L'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi e giovedì 1 febbraio quello al Quirinale col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per lui oggi anche l'incontro alla Farnesina dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che lo ha nominato ambasciatore della Diplomazia dello Sport italiano nel mondo.

"Per rafforzare la presenza dell'Italia nel mondo sono convinto che non siano solo i diplomatici e i politici a fare la politica estera. Credo che sia giusto valorizzare tutti gli italiani che sono conosciuti e che operano nel mondo: imprenditori, militari, attori, uomini della cultura, registi e sportivi", ha detto Tajani, secondo cui "la presenza dell'Italia è caratterizzata dalla nostra qualità in tutti i settori".