Super Jasmine Paolini travolge Mirra Andreeva: è in finale al Roland Garros 2024

Si è chiusa con un altro trionfo per i colori azzurri questa giornata al Roland Garros 2024. Oggi, giovedì 6 giugno, Jasmine Paolini ha vinto la sua semifinale travolgendo in 2 set (6-3, 6-1) la 17enne russa Mirra Andreeva, in un'ora e 15 minuti di gioco. Sabato 8 giugno Jasmine Paolini, si giocherà il titolo in finale contro la campionessa polacca Iga Swiatek, la numero 1 del ranking Wta, che ha battuto la statunitense Coco Gauff (6-2, 6-4).

Tra due giorni assisteremo quindi a due finali dove saranno protagonisti i colori italiani. Bolelli e Vavassori si giocheranno il titolo nel torneo di doppio e saranno la prima coppia azzurra a giocarsi la vittoria nel Roland Garros, 65 anni dopo il trionfo nel 1959 di Pietrangeli-Sirola.

L'Italia in questa edizione del Major parigino ha ancora una carta da giocare, quella più pregiata. Domani, venerdì 7 giugno, alle ore 14:30, la super-sfida tra Jannik Sinner, nuovo uno al mondo e Carlos Alcaraz.