Immensa Jasmine Paolini, è la prima italiana in semifinale a Wimbledon: travolta Navarro

Jasmine Paolini ce l'ha fatta. Oggi, martedì 9 luglio, la nostra numero 1 ha battuto in 2 set l'americana Emma Navarro conquistando l'accesso alla semifinale di Wimbledon 2024.

Paolini, che si è imposta con il punteggio di 6-1, 6-2, è la prima italiana che è arrivata alle semifinali dei Championships. La numero 7 al mondo giovedì 11 luglio affronterà la croata Donna Vekic, numero 7 del ranking Wta e partirà da favorita per conquistare l'accesso in finale. Lo farà grazie a questo successo netto contro un'avversaria quotata che aveva battuto la connazionale Coco Gauff, una delle favorite per la conquista del torneo sull'erba londinese più antico e famoso del mondo.

Una bellissima notizia che consola l'Italia del tennis dopo l'eliminazione ai quarti di Jannik Sinner, battuto al quinto set da Daniil Medvedev. Domani, mercoledì 10 luglio, Lorenzo Musetti si giocherà l'accesso in semifinale contro Taylor Fritz. "Un sogno che si avvera", ha commentato Jasmine Paolini, esprimendo così la sua gioia e quella di tutti i tifosi italiani.

