Rybakina si ritira, Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 1000 di Dubai

Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 1000 di Dubai. Oggi, giovedì 22 febbraio, la toscana ha conquistato la sua prima semifinale in un Master 1000 in carriera, senza scendere in campo a causa del ritiro della sua avversaria, la kazaka Elena Rybakina, per un problema gastrointestinale.

L'avventura di Paolini a Dubai quindi proseguirà domani, venerdì 23 febbraio in semifinale, dove affronterà la vincente del quarto tra la ceca Marketa Vondrousova, testa di serie numero 7 del torneo o la rumena Sorana Cirstea.

Grazie a questi risultati la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana è ormai arrivata alle porte della top-20.