Straordinaria Jasmine Paolini: vince il Wta 1000 di Dubai con una splendida rimonta

Jasmine Paolini ha vinto il Wta 1000 di Dubai. Impresa della tennista toscana che ha battuto in finale Kalinskaya con una splendida rimonta 4-6 7-5 7-5. Da lunedì 26 febbraio sarà la numero 16 del circuito Wta.

Da ammirare la sua capacità di reagire alle difficoltà con la grinta dopo il primo set perso e con la capacità di ribaltare le sorti del match quando era sotto 3-1 nella seconda sfida.

Dopo aver conquistato la parità, Jasmine Paolini si è presa la partita riuscendo a rimanere attaccata al match quando era in svantaggio 5-4 sul servizio della russa, con il memorabile break a zero che le è valso il titolo più importante che ha sinora conquistato in carriera al termine di una settimana indimenticabile dove ha battuto Haddad Maia, Leylah Annie Fernandez e Maria Sakkari, ha superato i quarti grazie al ritiro di Rybakina e ha sconfitto in semifinale la rumena Sorana Cirstea.

"E' speciale, sono molto contenta. È stato un match durissimo, lei ha giocato benissimo per tutta la settimana. Sono stata brava a rientrare in partita, sono orgogliosa di me stessa e di quanto fatto. Grazie ai tifosi per avermi supportato. È stata una settimana speciale, grazie al mio coach, al preparatore atletico e al fisioterapista e alla mia famiglia. Un bacio a tutti loro", così la tennista azzurra.