L'Europa domina la Laver Cup, per Berrettini il primo trionfo sul 'Resto del mondo'

La selezione dei migliori tennisti europei, capitanata da Borg, si impone per 14-1 sul team 'Rest of World' capitanato da McEnroe. Una grande festa per il pubblico e per i giocatori

Il team Europa ha vinto al TD di Boston la Laver Cup 2021. Un successo netto nel punteggio (14-1) che fa capire quanto la selezione europea, anche senza i tre ‘Big-Three’ del tennis mondiale, resti ancora decisamente fuori portata per il ‘Resto del Mondo’.

Per la prima volta, infatti, non erano presenti né Federer, né Nadal, impegnati a recuperare dai rispettivi infortuni, né Novak Djokovic che sta smaltendo l’enome delusione per aver perso il grande Slam nella finale contro Daniil Medvedev.

Salgono a quota quattro le Laver Cup consecutive conquistate dall’Europa, che si è imposta nelle edizioni di Praga (2017), Chicago (2018), Ginevra (2019) e Boston (2021). Dopo un anno di stop a causa della pandemia la Laver Cup si conferma una competizione interessante, che riesce a creare una eccezionale alchimia di squadra tra atleti che normalmente sono abituati a sfidarsi in battaglie individuali o, in Coppa Davis, per la rispettiva nazione di appartenenza.

Laver Cup 2022: si gioca a Londra, doppio Federer-Nadal?

I festeggiamenti negli spogliatoi da parte del team Europa, le urla di incoraggiamento verso i compagni e l’impegno profuso da parte di tutti i partecipanti testimoniano come questa competizione sia qualcosa in più di una semplice esibizione.

La partecipazione alla sua prima Laver Cup è stata una bellissima esperienza per Matteo Berrettini. Il tennista romano nella giornata di venerdì 24 settembre ha battuto Auger-Aliassime nella partita più lunga nella storia della Laver Cup, 2 ore e 52 minuti di battaglia.

Berrettini si è poi dovuto arrendere nel doppio, che ha disputato insieme al tedesco Alexander Zverev. I due rappresentanti del Team Europa sono stati battuti dalla coppia John Isner-Denis Shapovalov che ha regalato al ‘Resto del Mondo’ il suo unico punto in questa tre giorni di tennis apprezzatissima da tutto il pubblico di Boston e dagli appassionati di tennis.

L’appuntamento del prossimo anno si disputerà a Londra. Roger Federer, che in questa edizione era presente sugli spalti ed è stato acclamatissimo dai tifosi, si è posto l’obiettivo di esserci nel 2022. Lo stesso vuole fare Nadal che nelle sue Instagram Stories ha taggato il campione elvetico e gli ha scritto: “Londra, Laver Cup. Il prossimo anno facciamo il doppio insieme?” Gli appassionati di tennis già sognano.