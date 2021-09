Laver Cup 2021, Matteo Berrettini scende in campo per l'Europa: il programma della prima giornata

Inizia oggi, venerdì 24 settembre, la quarta edizione della Laver Cup. Si tratta di una competizione affascinante che nelle sue tre precedenti edizioni ha sempre regalato spettacolo. A sfidarsi sono il team Europe e il Resto del Mondo. Mancheranno i tre grandi big del tennis mondiale, Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal, ma il team Europa, capitanato da Borg, avrà a disposizione Medvedev, Tsisipas, Zverev, Rublev, Ruud e il nostro Matteo Berrettini.

Una formazione che sulla carta è ampliamente favorita, ma che dovrà fare i conti con un ‘resto del mondo’ che vuole stupire e sulla formula di questa sfida unica, che regala emozioni fino all’ultima giornata.

Nella tre giorni al via da oggi fino a domenica 26 settembre i tennisti selezionati si sfideranno in quattro partite divise in 2 sessioni e si giocheranno 3 singolari e un doppio. I match del venerdì valgono 1 punto, quelli del sabato 2 punti e quelli della domenica 3 punti. L'ultima edizione proprio per questo si è decisa soltanto nell'ultimo singolare.

Il Team World, capitanato da John McEnroe, schiera Kyrgios, Auger-Aliassime, Shapovalov, Schwarztman, John Isner e Reilly Opelka. Tutti questi giocatori, che sono decisamente indietro a livello di ranking, potrebbero trarre vantaggio da una superficie veloce e da una formula che premierà chi vorrà lottare fino alla fine.

Laver Cup 2021, venerdì 24 settembre

La Laver Cup 2021 inizia oggi, venerdì 24 settembre alle ore 19.00 con la sfida tra Opelka (Usa) e Ruud (Nor). Alle 20.30 ci sarà la sfida tra il nostro Matteo Berrettini e l'amico-rivale canadese Auger-Aliassime. All'1 di notte il russo Rublev affronterà l'Argentino Schwartzman. Alle 2.30 Matteo Berrettini scenderà nuovamente in campo nel doppio. Il tennista romano, finalista a Wimbledon, farà coppia con Alexander Zverev e insieme affronteranno Denis Shapovalov e John Isner.

Laver Cup 2021: dove seguirla

Tutti gli appassionati di tennis possono seguire la Laver Cup in diretta su Eurosport. Discovery+ è disponibile anche su TimVision, Amazon Prime Video, Eurosport 1 (disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN).