Laver Cup 2022: a che ora gioca Federer per l'ultima volta e dove vederlo in tv

Occhi puntati sull'O2 Arena di Londra per l'edizione 2022 della Laver Cup. Quest'anno l'evento che vede la grande sfida tra il team Europe e il resto del mondo sarà speciale e memorabile. Per l'ultima volta, infatti, scenderà in campo per il suo addio Roger Federer, colui che per la sua grandezza è stato semplicemente il Tennis.

Sarà l'ultima volta in carriera che il 20 volte vincitore di tornei Slam giocherà in un torneo competitivo. Fu proprio lui a creare la Laver Cup, quest'evento che si ispira alla Ryder Cup del golf, dove da 80 anni i grandi giocatori americani sfidano quelli del resto del mondo.

Nel tennis sei giocatori europei affrontano sei giocatori del resto del mondo. I capitani sono due grandi del tennis, due amici e due rivali, Bjorn Borg, il capitano del team Europe e John McEnroe, il capitano del team World. Nelle prime 4 edizioni ha sempre vinto la squadra europea.

Laver Cup 2022: quando si gioca e il regolamento

La Laver Cup 2022 si disputa da venerdì 23 settembre a domenica 25 settembre. Si giocheranno due singolari e un doppio con due sessioni di quattro partite nei primi 2 giorni e un'unica sessione di quattro partite prevista per domenica. La formula prevede che vinca la squadra che ottiene 13 punti. Un punto aggiunto per ogni vittoria nella prima giornata, due punti per ogni vittoria nella seconda giornata e tre punti per ogni vittoria nella terza.

Se una squadra con una sola partita nell'ultima giornata riuscirà ad ottenere i 13 punti, una partita di esibizione dopo la cerimonia di consegna dei trofei prenderà il posto delle restanti partite in programma. Nel caso in cui la competizione sia in parità dopo 12 partite, il vincitore sarà determinato con una finale di doppio.

Laver Cup 2022: le squadre

Il team Europe, per l'edizione 2022 della Laver Cup, avrà a disposizione Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e il nostro Matteo Berrettini. Il team Usa potrà contare su Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman, Frances Tiafoe, Alex de Minaur e Jack Sock.

“Avrei voluto giocare per sempre, ma non è possibile. Voglio che le persone siano felici del mio addio e non mi dicano per tutto il tempo 'mi dispiace'", ha dichiarato Federer in conferenza stampa. Il campione elvetico, costretto a 41 anni al ritiro a causa del perdurare del problema al ginocchio, non giocherà in singolare, ma farà coppia in doppio con lo storico rivale e amico, Rafa Nadal. A sostituirlo, nella giornata di sabato, sarà Berrettini, riserva del team Europa.

Laver Cup 2022: dove vederla in tv

La Laver Cup 2022 sarà trasmessa in diretta su Eurosport. Gli abbonati potranno dunque seguirla sul canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Now, Dazn e Discovery+.

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre si disputeranno quattro partite con due incontri che si terranno di pomeriggio, due di sera e un doppio come ultimo match serale. Domenica 25 dalle 14 ora italiana si giocheranno quattro incontri di singolare. Saranno i capitani ogni giorno a stabilire chi dovrà scendere in campo. È già ufficiale che, nella prima giornata, venerdì 23 settembre, Federer giocherà insieme a Nadal nel doppio contro Sock e Tiafoe. Quello sarà l'ultima partita del campione svizzero. Matteo Berrettini prenderà il posto di Federer sostituendolo da sabato 26 settembre nei singolari.