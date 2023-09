Laver Cup 2023: programma e dove vederla in diretta tv

Inizierà oggi, venerdì 22 settembre, alle 22 ore italiana la Laver Cup 2023, la sfida tra il team Europa e il resto del Mondo. Per la tre giorni di sfide a Vancouver il team Europe, capitanato da Borg, sarà composto da Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Gael Monfils, Arthur Fils, Alejandro Davidovich Fokina.

Sembra essere più attrezzata la squadra del resto del mondo, capitanata da John McEnroe, formata da Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Felix-Auger Aliassime, Ben Shelton, Francisco Cerundolo.

Quella di quest'anno sarà la sesta edizione della Laver Cup, evento fondato da Roger Federer e dal suo agente Tony Godsick, ispirandosi alla Ryder Cup, la sfida a golf tra americani ed europei. Federer quest'anno per la prima volta non scenderà in campo, ma è presente in qualità di patron.

Europa e resto del mondo si sfideranno in 12 incontri suddivisi su 3 giornate con i punteggi che avranno valore progressivo. I match del venerdì assegnano un punto, quelli del sabato 2, quelli della domenica 3.

Il Team World è favorito per confermare la vittoria di un anno fa, ma nulla è scontato nel tennis, tantomeno nella Laver Cup.

Laver Cup 2023: il calendario

Venerdì 22 settembre

22.00 Singolare Europa-Mondo

a seguire Singolare Europa-Mondo

Sabato 23 settembre

04.00 Singolare Europa-Mondo

a seguire Doppio Europa-Mondo

Sabato 23 settembre

22.00 Singolare Europa-Mondo

A seguire Singolare Europa-Mondo

Domenica 24 settembre