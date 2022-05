Chi è Martina Trevisan, dal dramma dell’anoressia alla semifinale del Roland Garros

Si era presentata al Roland Garros con il vento in poppa. Martina Trevisan, la 28enne tennista fiorentina, era reduce dalla vittoria del suo primo titolo Wta in carriera a Rabat, che le è valso anche il suo miglior ranking, la 59esima posizione.

A Parigi, inoltre, aveva un conto aperto dall’autunno 2020, quando per la prima volta aveva raggiunto i quarti di finale degli Open di Francia. Stavolta, però, Martina Trevisan non ha sofferto di vertigini e battendo oggi, martedì 31 maggio, la canadese Leylah Annie Fernandez in tre set (6-2 63-7 6-3), ha raggiunto per la prima volta la semifinale del Roland Garros, diventando la quinta italiana a riuscirci dopo Annelies Ullstein Bossi nel 1949, Silvana Lazzarino nel 1954, Francesca Schiavone (campionessa nel 2010 e finalista nel 2011) e Sara Errani (finalista nel 2012 e semifinalista nel 2013).

Martina Trevisan: la nuova speranza del tennis italiano

La Fiorentina, di cui è tifosissima, tramite il proprio account Twitter si è immediatamente complimentata per questo prestigioso traguardo che ha fatto esultare i suoi sempre più numerosi tifosi. L’Italia ha dovuto attendere nove anni prima di vedere un’altra italiana in semifinale al Roland Garros, dopo Sara Errani nel 2013. Le due si somigliano molto a livello fisico (la Trevisan è alta 1.66, la Errani 1.64) e di gioco e puntano, su un tennis più di classe che di potenza, più di precisione e di sorpresa rispetto al puro martello.

Per Martina Trevisan, figlia di una famiglia di sportivi con la madre maestra di tennis, il papà ex calciatore in Serie B, il fratello Matteo di quattro anni più grande, ex tennista che ha vinto il doppio a Wimbledon nella categoria juniores, lo sport è stata una strada naturale che le ha riservato tante gioie ma anche tante difficoltà da superare. Da adolescente ha dovuto convivere con gli infortuni e sconfiggere l’anoressia, anche grazie all’aiuto di uno psicologo.

Martina Trevisan: dall'anoressia alla rinascita

Fortunatamente quell’incredibile talento, capace di farla diventare campionessa italiana under 12, 14 e 16, non si è perso quando non ha giocato per 4 anni tra la fine del 2009 e l’inizio del 2014. Un periodo difficilissimo l’ha vissuto negli anni del passaggio al pieno professionismo, nel quale si esercitano tutte le pressioni che può comportare per un’atleta che è indicata come una predestinata.

"Detestavo le mie gambone da atleta, le odiavo", ha dichiarato al Corriere della Sera, ricordando quel periodo buio. Una volta affrontati e risolti i suoi problemi alimentari la Trevisan, che ha ritrovato la passione facendo la maestra di tennis, è tornata gradualmente all’attività agonistica, iniziando a ottenere quei risultati che da giovane le venivano profetizzati come il suo obiettivo.

Tra il 2014 e il 2016 iniziarono ad arrivare i primi risultati, conquistando i primi due titoli ITF in singolare a Pula, primo ITF da 25.000 dollari a Roma, a finale del 100.000 dollari di Biarritz.

Nel 2017 viene convocata per la prima volta a rappresentare l'Italia in Fed Cup, nel 2019 debutta positivamente al Roland Garros dove viene battuta ben figurando nelle qualificazioni. Quest’anno ha fatto parte anche della nazionale italiana che ha centrato la qualificazione alle finals di Billie Jean King Cup battendo la Francia ad Alghero: le sue compagne di squadra sono Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto e capitanata da Tathiana Garbin.

Tra i suoi hobby ci sono lo yoga, ballare e la lettura, che la aiutano a rilassarsi prima delle grandi sfide che deve sostenere in giro per il mondo. La prossima sarà giovedì 2 giugno. Martina Trevisan affronterà la vincente tra Coco Gauff e Sloane Stephens nella semifinale del Roland Garros. Adesso è il momento di continuare a sognare.