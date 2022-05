Immensa Martina Trevisan, batte la Fernandez e vola in semifinale a Parigi

Non ci sono più parole per descrivere il cammino della nostra Martina Trevisan al Roland Garros 2022. Oggi ha colto la decima vittoria consecutiva (cinque la settimana scorsa con il successo al torneo di Rabat) e cinque sulla terra rossa dei Bois de Boulogne. A 28 anni Martina non smette di stupire alla faccia di tutti quei detrattori che la vedevano sfavorita quest’oggi contro la giovane mancina canadese Laylah Fernandez già finalista in uno Slam lo scorso anno agli Us Open. La giocatrice azzurra batte la Fernandez in tre set con il punteggio di 6-2 6-7(3) 6-3 e fissa un altro tassello nella storia de tennis azzurro e raggiunge la semifinale sullo Slam rosso esattamente 9 anni dopo Sara Errani e come lei una delle sua armi migliori è stata la determinazione e la voglia di arrivare fino in fondo.

È la quinta azzurra a spingersi cosi avanti a Parigi dopo Ulstein-Bossi, Lazzarino, Schiavone ed appunto Errani. Da lunedì sarà la numero 1 d’Italia, superando Camila Giorgi ed assestandosi al 26esimo posto delle classifica.

La partita

La partita è stata vibrante anche se il risultato finale può far sembrare che ci sia stato equilibrio solo a tratti. La giocatrice italiana è partita subito forte e mettendo in pratica i consigli del tecnico Catarsi è riuscita a non far prendere il ritmo alla sua avversaria che ha un gioco sempre in spinta e con i piedi ben piantati sulla riga di fondo. Il primo set si è chiuso con il punteggio di 6 a 2.

Nel secondo parziale ha recuperato una svantaggio di 3 a 1 e si è portata fino al match point sul 5 a 4 e dopo un’ora e venti minuti di gioco ma qui è stata brava la canadese a non tremare ed a mettere a segno un dritto vincente. Nel tie-break l’azzurra ha giocato abbastanza male e cosi si è arrivati al terzo set. Qui in appena 8 minuti è scappata via sul 3 a 0 e poi con il secondo break per il quattro a zero. Subito controbreak e 5 a 1 e servizio. Si va sul 5 a 3 con uno stillicidio di emozioni. Con un servizio vincente sul 30 pari si procura un altro match point che questa volta trasforma con un dritto incrociato.

La dedica e le prime parole dopo la vittoria

Bellissima la dedica al padre sull’obiettivo della telecamera: “Per te, babbino mio”, frase accompagnata da un cuoricino prima di rispondere alla domande dell’ex giocatore Fabrice Santoro. “Sul primo match-point ero nervosa, tesa: mancava un punto per la semifinale - ha ammesso a caldo l’azzurra, sorridente come non mai -. Poi ho accettato la situazione: ho capito che era normale sentirsi tesa ed emozionata e dovevo fare i conti anche con questo. Sono davvero felicissima. Ieri ho parlato con Francesca e Flavia (Schiavone, regina di Parigi nel 2010 e finalista anche l’anno dopo, e Pennetta, regina di New York nel 2015; ndr) e mi sono sentita carica ed orgogliosa per quello che stavo facendo”. E poi rispondendo al saluto di un tifoso sulle gradinate più in alto dello "Chatrier" ha urlato: "Sei tu il numero uno".

Giovedì la semifinale dove incontrerà la vincente del derby statunitense tra un’altra giovanissima, Cori “Coco” Gauff, n.23 del ranking e 18 del seeding, al suo secondo quarto di finale consecutivo in tre partecipazioni, e Sloane Stephens, n.64 WTA, all’undicesima presenza a Parigi dove vanta la finale del 2018.

