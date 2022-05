Masters 1000 Madrid, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

La competizione entra nel vivo alla Caja Magica. Questa settimana si disputa la 20esima edizione dell’Atp Masters 1000 di Madrid la cui ambita finale si disputerà domenica 8 maggio.

Tennis, Masters 1000 Madrid: il montepremi

Una vittoria nell’Atp di Madrid vale 1.041.570 euro e 1000 punti ATP mentre il finalista riceve un premio di 568.790 euro e 650 punti ATP.

Le semifinali valgono 390 punti ATP e 311,025 euro, mentre i quarti portano a un guadagno di 169,650 euro e 215 punti ATP.

Tennis Masters 1000 Madrid: i favoriti

C'è grande attesa per questo torneo che darà indicazioni molto importanti sullo stato di forma dei giocatori in vista del prosieguo della stagione sulla terra rossa.

Novak Djokovic, che scenderà in campo domani martedì 3 marzo contro un avversario ancora da definire, vuole rifarsi dalla grande delusione dell’eliminazione al precedente Masters 1000 a Montecarlo, dove venne eliminato al primo turno da Davidovich Fokina.

Alla voce grandi ritorni c'è quello di Rafael Nadal, che dopo il recente infortunio vuole trovare al più presto la condizione, in vista del Roland Garros.

Gli spagnoli faranno il tifo per lui e per la giovane stella, Carlos Alcaraz.

L'Italia si affida a Jannik Sinner (in campo oggi martedì 2 maggio alle ore 12.00 contro Paul), Fabio Fognini, che esordirà oggi, martedì 2 maggio contro Basilashvili (orario di inizio non prima delle 13.20), Lorenzo Musetti (oggi, 2 maggio, non prima delle 14.20).

Lorenzo Sonego è stato eliminato ieri, domenica 1 maggio, contro il britannico Jack Draper, numero 124 Atp, che si è imposto in due set (6-4, 6-3).

Ancora assente per infortunio Matteo Berrettini che punta a rientrare prima di Wimbledon, ma ha già comunicato che salterà Roma e il Roland Garros.

Tennis, Masters 1000 Madrid: tabellone, calendario, date, orari

Questo il programma del Masters 1000 di Madrid:

qualificazioni sabato 30 aprile

qualificazioni /1° turno domenica 1 maggio

1°/2° turno: lunedì 2 maggio

1°/2° turno: martedì 3 maggio

2° turno: mercoledì 4 maggio

3° turno: giovedì 5 maggio

quarti di finale: venerdì 6 maggio

semifinali: sabato 7 maggio

finali: domenica 8 maggio

Tennis Masters 1000 Madrid: dove vederlo in diretta tv

Il torneo di Madrid viene trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e in differita in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre). Inoltre, il Masters 1000 è visibile anche in live streaming su Sky Go e NOW.