Masters 1000 Miami 2022, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Dopo la vittoria di Taylor Fritz a Indian Wells, il grande tennis si sposta a Miami per il secondo Masters 1000 del Sunshine Double. Oggi, giovedì 24 marzo, inizieranno gli incontri del primo turno. L’ultimo atto del torneo femminile è in programma sabato 2 aprile, mentre la finale maschile si giocherà domenica 3 aprile.

Si gioca sui campi in cemento all’aperto dell’Hard Rock Stadium e I vincitori del Masters 1000 a Miami si porteranno a casa il price money di 1 milione 231 mila 245 dollari.

Masters 1000 Miami 2022: il tabellone

Nel tabellone di Miami 2022 mancheranno nuovamente tutti e 3 i big-three. Djokovic, dopo aver saltato il torneo di Indian Wells, è nuovamente costretto a fare da spettatore al Masters 1000 americano di Miami perché non è potuto entrare negli Stati Uniti senza essere vaccinato.

Rafael Nadal, dopo le fatiche dell’ultimo torneo, dove è stato superato solo in finale dallo statunitense Fritz, deve fermarsi per 4-6 settimane per un infortunio da stress al costato.

Federer continua a fare i continui con il recupero dall’infortunio al ginocchio nella speranza di poter rientrare nel circuito. Nel torneo che si svolge in Florida, sulla costa est degli Stati Uniti, cercheranno di migliorarsi tutti i big che hanno deluso a Indian Wells a cominciare da Daniil Medvedev, che ha perso il numero 1 a vantaggio di Djokovic e di Stefanos Tsitsipas.

Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che a Indian Wells si è arreso soltanto in semifinale dopo una bellissima battaglia con il connazionale Nadal, di cui è sempre più considerato a ragione il legittimo erede.

Tra i nomi più considerati per la vittoria finale ci sono anche quello del russo Andrey Rublev e del britannico Cameron Norris. Si attendono conferme anche da un giocatore come Nick Kyrgios.La capacità di dare spettacolo non si discute, serve una conferma sulla continuità nei risultati.

Anche i tennisti azzurri si presentano a questo torneo con grandi speranze. Lorenzo Musetti giocherà già nella giornata di oggi contro l'australiano Popyrin, mentre Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, che hanno beneficiato di un bye al primo turno, entreranno in campo dal turno successivo.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner, il numero 1 e il numero 2 del nostro tennis, potrebbero incrociarsi ai quarti di finale in un derby che sarebbe esaltante.

Per riuscire a dar vita alla loro sfida, però, dovranno riuscire a superare nel terzo turno rispettivamente l'americano Opelka e il russo Rublev, due clienti che saranno alquanto scomodi.

Sul fronte femminile, dopo le positive prestazioni a Indian Wells, è stata eliminata al primo turno Jasmine Paolini. Camila Giorgi sfiderà oggi Lucia Bronzetti, ripescata come lucky loser, in un derby che vale l'accesso al terzo turno.

Mancherà Ashleigh Barty, che si è ritirata da numero 1. La grande favorita è Iga Swiatek.

Masters 1000 Miami 2022: calendario, date, orari

lunedì 21 marzo: primo turno delle qualificazioni

martedì 22 marzo: turno decisivo delle qualificazioni

mercoledì 23 marzo (prima giornata) primo turno

giovedì 24 marzo (seconda giornata)

dalle 17 alle 24- Sky Sport Arena

venerdì 25 marzo (terza giornata) secondo turno

sabato 26 marzo (quarta giornata) secondo turno

domenica 27 marzo (quinta giornata) terzo turno

lunedì 28 marzo (sesta giornata) terzo turno

martedì 29 marzo (settima giornata) ottavi di finale

mercoledì 30 marzo (ottava giornata) quarti di finale

giovedì 31 marzo (nona giornata) quarti di finale

venerdì 1 aprile (decima giornata) semifinali

sabato 2 aprile (undicesima giornata) finale femminile

domenica 3 aprile (dodicesima ) finale

Masters 1000 Miami 2022: dove vederlo in diretta tv

La sessione diurna inizia alle ore 16, mentre la sessione serale inizierà a mezzanotte. Il torneo maschile del Masters 1000 di Miami sarà trasmesso su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now.

Su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, sarà possibile seguire i match più importanti della giornata in differita. Supertennis trasmetterà in diretta il torneo femminile, che sarà disponibile anche in streaming sull’app SupertenniX.