Masters 1000 Montecarlo, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Iniziano oggi, lunedì 11 aprile, gli incontri del Masters 1000 a Montecarlo per due dei nostri azzurri e alcuni dei protagonisti più attesi.

La stagione europea sulla terra rossa comincia come da tradizione dal Principato di Monaco e quest’anno al Country Club c’è particolare attesa perché proprio da lì comincerà di fatto l’annata 2022 di Novak Djokovic, il numero 1 al mondo, che sinora a causa delle sue posizioni contro il vaccino aveva potuto disputare soltanto l’ATP 500 di Dubai uscendo ai quarti di finale contro Vesely.

Masters 1000 Montecarlo: il montepremi

Il campione serbo è tra coloro che ambiscono a conquistare il montepremi di 5.415.410 euro. Il vincitore, insieme ai 1000 preziosi punti per la classifica ATP, si porterà a casa 836.335 euro, mentre al secondo classificato andranno 456.270 euro. Le semifinali valgono 456.720 euro, mentre l'accesso ai quarti di finali porterà in dote 136.225 euro.

Masters 1000 Montecarlo: i favoriti

Al torneo di Montecarlo mancheranno a causa degli infortuni per questo frenetico avvio di stagione alcuni dei più grandi giocatori del circuito. Non ci saranno il vincitore dell'Australian Open, Rafael Nadal, per la frattura da stress al costato rimediata a Indian Wells, il numero 2 al mondo, Daniil Medvedev, a causa di un'ernia e Matteo Berrettini costretto al riposo a causa di un edema.

Tra i nomi più accreditati della vigilia, oltre al rientrante Djokovic che nei primi match dovrà ritrovare il ritmo partita, ci sono il campione in carica, il greco Stefanos Tsitsipas, il finalista 2021 Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud.

L'osservato speciale sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz che godrà dell'entusiasmo derivante dal successo nel Masters 1000 di Miami che l'ha fatto diventare diventare il più giovane vincitore di sempre di un Masters 1000.

L'Italia nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo ha 4 tennisti: Jannik Sinner, n.12 ATP e nona testa di serie, debutterà oggi, lunedì 11 aprile (orario d'inizio stimato ore 13.40), contro il croato Borna Coric, n.199 ATP, Lorenzo Sonego, n.21 del ranking e 16 del seeding, è stato invece sorteggiato al primo turno contro il bielorusso Ilya Ivashka, n.42 ATP ed esordirà martedì 12 aprile (orario da definire), Fabio Fognini, n.32 ATP, trionfatore dell’edizione del 2019, troverà dall’altra parte della rete il francese Arthur Rinderknech il n.58 del ranking (il match è in programma oggi, lunedì 11 aprile alle ore 11) e Lorenzo Musetti, n.82 ATP, al primo turno affronterà domani, martedì 12 aprile, Benoit Paire, n.49 del ranking, in orario da definire.

Masters 1000 Montecarlo: tabellone, calendario, date, orari

Qui di seguito trovate il tabellone, le date, il programma e i quarti teorici del Masters 1000 di Montecarlo:

domenica 10 aprile (a partire dalle ore 11): primo turno;

lunedì 11 aprile (a partire dalle ore 11): primo turno;

martedì 12 aprile (a partire dalle ore 11): conclusione del primo turno ed inizio match secondo turno;

mercoledì 13 aprile (a partire dalle ore 11): conclusione del secondo turno e primi match ottavi di finale;

giovedì 14 aprile (a partire dalle ore 11): conclusione degli ottavi di finale;

venerdì 15 aprile (a partire dalle ore 11): quarti di finale;

sabato 16 aprile (a partire dalle ore 11:30): semifinali;

domenica 17 aprile (ore 14.30): finale.

Masters 1000 Montecarlo: i possibili quarti

(1)Djokovic (SRB) - (8) Alcaraz (ESP);

(4) Ruud (NOR) c. (7) Norrie (GBR);

(6) Auger Aliassime (CAN) - (3) Tsitsipas (GRE);

(5) Rublev (RUS) - (2) A.Zverev (GER).

Masters 1000 Montecarlo: dove acquistare i biglietti

I biglietti per il Rolex Masters Montecarlo 2022 si possono acquistare direttamente sul sito ufficiale del torneo.

Masters 1000 Montecarlo: dove vederlo in diretta tv

Il Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Tennis, canale 205. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmetterà da domenica 11 aprile ogni sera alle 21.30 (in replica alle ore 09.00 il giorno seguente) il “match of the day”.