Masters 1000 Parigi-Bercy: Djokovic favorito per i bookmakers, quanto vale un trionfo di Sinner e Musetti

Novak Djokovic è il favorito per la vittoria al Masters 1000 di Parigi-Bercy. La vittoria del campione serbo viene pagata dai bookmakers, a 2,75. I principali rivali sono Daniil Medvedev (5.00) e l'attuale numero 1, Carlos Alcaraz, a 7.50.

La vittoria di Nadal vale 12.00, quella di Auger-Alissime, che ha vinto tre tornei consecutivi a Firenze, Anversa e Basilea, a 15.00. Un trionfo di Jannik Sinner è bancato a 18.00, mentre il colpaccio parigino di Musetti farebbe la fortuna di molti scommettitori visto che vale 150 volte la posta.

Djokovic ha vinto il torneo in sei occasione, nel 2013, nel 2014, nel 2015, nel 2019 e nel 2021. Nelle edizioni precedenti non sono mancate le soprese come il successo di Jack Sock, nel 2017 e Karen Khachanov, nel 2018.