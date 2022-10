Masters 1000 Parigi-Bercy: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 31 ottobre, l'avventura dei 3 italiani all'Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy, l'ultimo torneo dell'anno. Il prize money è di 6.008.725 euro, di cui 836.355 sono destinati al vincitore che riceverà 1000 punti nel ranking. La corsa alla qualificazione alle Atp Finals vede matematicamente fuori Matteo Berrettini, che non parteciperà all'evento parigino per infortunio e Jannik Sinner, che invece vuole essere protagonista.

Per l'Italia ci saranno anche Lorenzo Musetti che affronta al primo turno Cilic e Lorenzo Sonego, che dopo essersi qualificato al tabellone principale, sfida Tiafoe. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, la prima tra le stelle di un torneo che vede tra i protagonisti Rafael Nadal, Novak Djokovic, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Auger-Aliassime.

Atp Parigi-Bercy, il programma e dove vederlo in tv

L'Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport, in streaming su Sky Go e su NOW.

Lunedì 31 ottobre

prima giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Now TV

prima giornata dalle 11:00 alle 21:30 su Sky Sport Arena e Now TV

Martedì 1 novembre

seconda giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Now TV

dalle 11:00 alle 21:30 su Sky Sport Arena e Now TV

dalle 11:00 alle 17:30 su Sky Sport Uno e Now Tv

Mercoledì 2 novembre

terza giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

dalle 11:00 alle 18:45 su Sky Sport Arena e Now TV

dalle 11:00 alle 18:00 su Sky Sport Uno e Now Tv

Giovedì 3 novembre

ottavi di finale dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

dalle 11:00 alle 16:30 su Sky Sport Uno e Now TV

dalle 11:00 alle 15:00 su Sky Sport Arena e Now TV

Venerdì 4 novembre

primo quarto di finale alle ore 14:00 su Sky Sport Tennis e Now TV

secondo quarto di finale alle ore 16:00 su Sky Sport Tennis e Now TV

terzo quarto di finale alle ore 19:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

quarto di finale alle ore 21:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

Sabato 5 novembre

prima semifinale alle ore 14:00 su Sky Sport Tennis e Now TV

seconda semifinale alle ore 16:30 su Sky Sport Tennis e Now TV

Domenica 6 novembre