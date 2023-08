Masters 1000 Toronto: programma, calendario, orari, diretta tv

Tappa in Canada per il circuito Atp. Al Masters 1000 di Toronto 2023, uno degli eventi più attesi della stagione in vista degli US Open, il numero 1 del seeding è il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, recente vincitore di Wimbledon 2023.

I suoi avversari più accreditati sono Daniil Medvedev e Casper Ruud, non ci sarà Novak Djokovic che giocherà soltanto a Cincinnati per preparare lo Slam in terra americana.

Masters 1000 Toronto: tabellone e programma

L'Italia è ben rappresentata in tabellone al Masters 1000 di Toronto 2023 da Sinner, Musetti, Berrettini e Sonego. L'altoatesino, che beneficierà di un bye al primo turno, al secondo turno potrebbe sfidare Matteo Berrettini, che al primo turno affronta Gregoire Barrere.

Sonego avrà un incontro impegnativo al primo turno, contro Andy Murray. Potrebbe profilarsi un altro derby tra azzurri al terzo turno. Musetti esordirà contro il giapponese oshihito Nishioka.

Ottavi ipotetici: Alcaraz-Hurkacz, Paul-Rune, Tsitsipas-Coric, Auger Aliassime-Sinner, Zverev-Ruud, Rublev-Tiafoe, Fritz-Norrie e Musetti-Medvedev;

Quarti teorici, Alcaraz-Rune, Tsitsipas-Sinner, Rublev-Ruud e Fritz-Medvedev;

Possibili semifinali, Alcaraz-Tsitsipas e Ruud-Medvedev.

Masters 1000 Toronto: dove vederlo in tv

Qui trovate il calendario completo e la copertura tv che sarà assicurata, per gli abbonati da Sky Sport e in streaming su NOW.

1) Lunedì 7 agosto

dalle 18 alle 4 Prima giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

2) Martedì 8 agosto

dalle 18 alle 4 Seconda giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

3) Mercoledì 9 agosto

dalle 18 alle 4 Terza giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

4) Giovedì 10 agosto

dalle 18 alle 4 Ottavi di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

5) Venerdì 11 agosto

ore 18 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 20 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

6) notte venerdì 11-sabato 12 agosto

ore 0.30 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

ore 2.30 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

6) Sabato 12 agosto

ore 21 Prima semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

notte sabato 12-domenica 13 agosto

ore 2 Seconda semifinale Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

7) Domenica 13 agosto