Us Open 2023, Matteo Berrettini si ritira: infortunio alla caviglia

Un infortunio ha messo fine oggi, giovedì 31 agosto, agli Us Open 2023 di Matteo Berrettini. L'avventura del campione romano a New York si è interrotta al secondo turno a causa di un infortunio alla caviglia destra. Berrettini è scivolato e il match contro il francese Arthur Rinderknech, in vantaggio per 6-4, 5-3, è stato interrotto.

Ora si attendono gli esami nelle prossime ore. Si spera che non siano interessati i legamenti, ma che si tratti di un problema che permetta all'azzurro di recuperare al più presto.

A metà settembre l'Italia si gioca a Bologna il passaggio del turno nella fase a gironi di Coppa Davis.