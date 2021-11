Atp Finals: incubo Berrettini, si ritira in lacrime per infortunio

Cala il silenzio sul Pala Alpitour di Torino. Matteo Berrettini è costretto alla resa causa infortunio agli addominali.

Immediatamente svanisce l’atmosfera di festa al Pala Alpitour di Torino. Il campione romano stava disputando una grande partita per tenere testa al suo rivale, Alex Zverev, che aveva vinto il primo set soltanto al tie-break.

Atp Finals: Ritiro in lacrime per Matteo Berrettini

All’improvviso, durante il secondo gioco del secondo game, Berrettini si è accorto di avere un problema e ha immediatamente realizzato che era costretto a fermarsi. Inutile la ripresa del gioco dopo l’intervento del fisioterapista.

Comprensibile la grande delusione di Berrettini che teneva particolarmente a questo importante appuntamento internazionale che si gioca in Italia.

Al momento sembra difficile che possa recuperare in tempo per il prossimo match in programma martedì 16 novembre. Potrebbe dover prendere il suo posto Jannik Sinner che è la prima riserva delle ATP Finals. Una situazione sicuramente difficile dal punto di vista emotivo per il giovane altoatesino che sarebbe chiamato a prendere il posto del connazionale costretto al ritiro.