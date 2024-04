Berrettini torna a vincere: trionfa sulla terra rossa a Marrakech

Matteo Berrettini torna a vincere. Oggi, domenica 7 aprile, ha trionfato nell'Atp 250 di Marrakech, sulla terra rossa, battendo in finale, in 2 set, lo spagnolo Carballes Baena. Per lui è l'ottavo titolo in carriera, il quarto sulla terra rossa, rompendo un lungo digiuno, 2 anni senza un trionfo, 3 senza un successo finale sul rosso, conquistando il prestigioso torneo in Marocco, il meritato frutto di un lungo lavoro dal punto di vista fisico e della volontà di non mollare.

Un risultato davvero significativo, che lo riporta verso traguardi che gli competono e una posizione in classifica ampiamente in top-100. Un bellissimo regalo in vista del suo 27esimo compleanno, che sarà la prossima settimana.

Matteo Berrettini questa settimana ha dimostrato di essere un giocatore che si è ritrovato grazie alle vittorie ottenute sul kazako Shevchenko, sullo spagnolo Munar, sul torinese Sonego, sull'argentino Navone, uno specialista del rosso, che ha rimontato dopo la sconfitta al primo set, dimostrandosi più forte della stanchezza.

Per sconfiggere Carballes Baena, detentore del titolo, Berrettini ha dovuto dimostrare anche in campo di saper reagire alle difficoltà. Nel primo set è stato breakkato nel quarto gioco, ma poi è stato bravissimo a trovare subito il controbreak. Sul 6-5 non si è arreso mentre era sotto 0-40, ma ha ribaltato il gioco andando a prendersi la prima partita per 6-5, dopo aver annullato 3 palle break.

Carballes ha una grande occasione anche in apertura di secondo set, quando nel secondo gioco ha 3 palle break, ma Matteo gliele annulla per poi piazzare subito il break nel terzo gioco.

The Hammer è tornato a vincere nel circuito, il suo ottavo titolo a Marrakesh sarebbe sempre significativo, ora la speranza è che i guai fisici la smettano di tormentare Berrettini e che insieme al suo tennis arrivino altri grandi risultati, partendo da questo raggiante sorriso. "Questo è solo l'inizio", dice Berrettini, ringraziando tutti i tifosi azzurri.