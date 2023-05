Atp Roma 2023, Daniil Medvedev trionfa sul rosso degli Internazionali d'Italia

Daniil Medvedev trionfa all'Atp Roma 2023. Il russo ha battuto in 2 set il danese Holger Rune, vincendo il suo primo torneo in carriera sul rosso.

Medvedev ha avuto la meglio dopo aver vinto un primo set equilibrato, riuscendo a trovare il break sull'unica palla concessa sul risultato di 5-5. Rune nel secondo set parte ancora meglio, trova subito il break e si porta sul 2-0, ma Medvedev si incolla sul 2-2. Il danese riesce a trovare il break sul 4-3, ma Medvedev pareggia i conti al decimo gioco sul 5-5 e alla fine riesce ancora una volta a vincere la partita sul 7-5, dopo una battaglia di un'ora e 41 minuti.

"La mia vittoria agli Internazionali 2023? Ho sempre creduto in me stesso. Arrivato a Roma, mi sono sentito subito alla grande. Il mio rapporto con la terra rossa? Non posso dire che la amo, ma da questo momento di sicuro mi piace di più", ha dichiarato al termine, davvero felice.

Non sono mancati i complimenti al giovane finalista di oggi, domenica 21 maggio, che ha disputato un grande torneo: “Ha una grande carriera davanti, piena di vittorie nei Masters 1000", ha detto Medvedev.