Medvedev, il russo nuovo numero 1 del tennis si schiera contro la guerra

Daniil Medvedev, ieri, la sua partita l'ha vinta soprattutto al termine dell'incontro. Il nuovo numero 1 del tennis mondiale, dopo aver battuto nei quarti del torneo ATP 500 di Acapulco il giapponese Yoshishito Nishioka (6-2, 6-3), ha parlato del conflitto tra il suo Paese, la Russia e l’Ucraina e ha mandato un messaggio chiaro: "Come tennisti noi promuoviamo la pace in tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie. Io sono per la pace".

Medvedev: il nuovo numero 1 contro la guerra

Medvedev, inoltre, ha sottolineato come a Marsiglia, nel torneo della scorsa settimana, il suo connazionale Andrey Rublev giocasse in coppia con l'ucraino Denys Molchanov. "È stato fantastico - sottolinea il nuovo numero 1 della classifica ATP - perché le persone hanno bisogno di stare insieme".

Parlando dell'incontro di ieri ha detto: "Non è facile - ha detto Medvedev - rimanere concentrati e giocare quando ricevi una notizia del genere e soprattutto dopo gli innumerevoli messaggi di congratulazioni che mi hanno fatto. Ma il mio traguardo era vincere oggi questo delicato match e così è stato".

Dopo la sconfitta di Djokovic nei quarti dell’ATP 500 di Dubai contro Vesely, Medvedev da lunedì 28 febbraio sarà il nuovo numero 1 del tennis mondiale, interrompendo un primato record che durava da 361 settimane.