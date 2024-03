Atp Miami 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Dalla California alla Florida. Carlos Alcaraz, il numero 2 al mondo, reduce dal trionfo all'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024, dove ha battuto in finale Daniil Medvedev dopo aver avuto la meglio su Sinner in semifinale, insegue il successo anche all'Atp Masters 1000 di Miami. Nel prestigioso torneo all'Hard Rock Stadium, in programma da mercoledì 20 a domenica 31 marzo, avrà l'opportunità di realizzare il Sunshine Double.

Soltanto 7 tennisti nella storia sono riusciti a vincere entrambi i tornei statunitensi nella stessa stagione, Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Novak Djokovic, che ci è riuscito in ben 4 occasioni e, Roger Federer (in 3 occasioni), l'ultimo ad aver centrato il double nel 2017.

Atp Miami 2024: il tabellone e gli italiani

Il grande assente di questa edizione è Novak Djokovic, 36 anni, che dopo la sconfitta subita dal pesarese Luca Nardi, 20 anni, nei sedicesimi di finale di Indian Wells, ha deciso di fare forfait.

Ufficialmente salta questa tappa del tour perché, ha detto, che giunto a quest'età deve bilanciare tennis e vita privata, ma dopo la sconfitta subita dal nostro era davvero deluso dal suo livello di gioco e non avendo punti da difendere in Florida userà questo periodo per allenarsi con l'obiettivo di presentarsi al meglio alla stagione sul rosso, dove dovrà impegnarsi a fondo per conservare la posizione numero 1 in classifica.

A guidare il seeding sarà Alcaraz e la testa di serie numero 2 del torneo sarà il nostro Jannik Sinner. I due potranno sfidarsi per una rivincita di Indian Wells soltanto in finale. Sei gli altri azzurri presenti in tabellone: Lorenzo Musetti (26 Atp), Matteo Arnaldi (41 Atp), Lorenzo Sonego (49 Atp), Flavio Cobolli (69 Atp), Luciano Darderi (75 Atp) e Matteo Berrettini (142 Atp), che per entrare nel tabellone principale ha sfruttato il ranking protetto.

Jannik Sinner, finalista all'Atp Miami 2023, quando si arrese in finale a Medvedev, dopo un bye al primo turno, sfiderà chi avrà la meglio tra Cachin e un qualificato. Al terzo turno potrebbe incontrare Tallon Griekspoor o Alex Michelsen, agli ottavi Frances Tiafoe, Tommy Paul o Zhizhen Zhang, ai quarti Stefanos Tsitsipas, Alexander Bublik, Andrey Rublev, Tomas Etcheverry o Matteo Berrettini, in semifinale Daniil Medvedev, Casper Ruud o Taylor Fritz e in finale Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune o Hubert Hurkacz.

Musetti, dopo il bye al primo turno, sfiderà Safiullin o un qualificato, Arnaldi se la vedrà con Fils, Sonego con Evans, Darderi con Shapovalov e Cobolli contro un qualificato per accedere al secondo turno dove il vincente affronta Cameron Norrie.

Grande attesa per Matteo Berrettini che, dopo essere stato finalista al Challenger di Phoenix, sfida Andy Murray che l'aveva battuto nell'ultima sfida agli Australian Open 2023 al primo turno.

Atp Miami 2024: il programma

Mercoledì 20 marzo: primo turno, in diretta dalle 16

Giovedì 21 marzo: primo turno, in diretta dalle 16

Venerdì 22 marzo: secondo turno in diretta dalle 16

Sabato 23 marzo: secondo turno, in diretta dalle 16

Domenica 24 marzo: terzo turno, in diretta dalle 16

Lunedì 25 marzo: terzo turno, in diretta dalle 16

Martedì 26 marzo: ottavi di finale, in diretta dalle 16

Mercoledì 27 marzo: quarti di finale, in diretta dalle 18

Giovedì 28 marzo: quarti di finale, in diretta dalle 18

Venerdì 29 marzo: semifinali, in diretta dalle 18

Domenica 31 marzo: finale, in diretta dalle 21

Atp Miami 2024: dove vederlo in diretta tv e in streaming

L'Atp Miami 2024 è trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max e in streming su NOW e SkyGo.