Tennis Atp Miami oggi in tv Musetti-Popyrin: dove vederla in diretta e in streaming

Lorenzo Musetti inizia oggi, giovedì 24 marzo, la sua avventura al Masters 1000 di Miami. Il talento toscano, 20 anni, sfiderà l’australiano Alexei Popyrin per conquistare l’accesso al secondo turno.

Un’occasione di riscatto dopo l’uscita al primo turno al precedente Masters 1000 di Indian Wells, dove Musetti, al secondo turno, si era trovato di fronte un ostacolo arduo come lo statunitense Reilly Opelka che l’aveva messo in grandissima difficoltà con il suo tennis serve and volley.

La sfida con Popyrin, già battuto la scorsa settimana a Phoenix, si preannuncia decisamente più alla portata del nostro portacolori.

Miami, Musetti-Popyrin: l'orario e dove vederla in tv

Il match tra Lorenzo Musetti e Alexei Popyrin, in programma oggi, giovedì 24 marzo, è il terzo incontro sul campo 1. Il programma diurno negli Stati Uniti inizierà quando in Italia saranno le 16 e prima verranno disputati gli incontri del torneo femminile tra Collins-Bondar e Linette-Jabeur. L’orario d’inizio stimato è per le ore 18.30.

Il torneo maschile del Masters 1000 di Miami viene trasmesso su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Sky Go e Now.