Masters 1000 Montecarlo, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Entrano nel vivo oggi, lunedì 10 aprile, gli incontri del Masters 1000 di Montecarlo, il terzo della stagione. 5 gli azzurri che calcheranno i campi del Monte Carlo Country Club. Subito in campo Matteo Berrettini, la sfida con l'americano Cressy è un esame importante (non prima delle 12.20). Domani Musetti-Kecmanociv, Sonego-Humbert, Sinner contro il vincente tra Diego Schwartzman o David Goffin e Luca Nardi, che ha superato le qualificazioni guadagnandosi il tabellone principale, contro Vacherot.

Non ci sarà Fabio Fognini, che vinse questo prestigioso torneo nel 2019. Nell'albo d'oro del torneo c'è anche il nome di Nicola Pietrangeli per ben tre volte (1961, 1967, 1968), insieme a quello degli altri vincitori italiani Giovanni Balbi di Rebecco (1922) e Giovanni Palmieri (1935).

La testa di serie del torneo è Novak Djokovic, che ha vinto gli Australian Open e debutta sul rosso dopo essere stato costretto a saltare il cemento americano di Indian Wells e Miami perchè non in possesso del certificato vaccinale. Potrà tornare negli Usa ad agosto per gli Us Open visto che anche negli Usa non sarà più necessaria la certificazione.

Tra i favoriti Stefanos Tsitsipas, che ha vinto le ultime due edizioni, Casper Ruud, che sulla terra vuole riscattare un inizio di stagione opaco e Daniil Medvedev, straripante sul cemento, che ora proverà a mostrare progressi anche su questa superficie.

Masters 1000 Montecarlo: tabellone, calendario, date, orari

La finale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma domenica 16 aprile alle ore 14.30 sul campo Ranier III. I quarti si disputeranno da venerdì 14 aprile, le semifinali da sabato 15 aprile. Questa edizione potrebbe essere l’occasione per una nuova sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La sfida è tra i possibili quarti. Qui di seguito trovate il tabellone, le date, il programma e i quarti teorici del Masters 1000 di Montecarlo:

Lunedì 10 aprile: primo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Martedì 11 aprile: primo e secondo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Mercoledì 12 aprile: secondo e terzo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Giovedì 13 aprile: terzo turno (dalle 11 alle 19 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Venerdì 14 aprile: primo quarto di finale (ore 11 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW), secondo quarto di finale (ore 13 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW), terzo quarto di finale (ore 15 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW), ultimo quarto di finale (ore 17 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Sabato 15 aprile: prima semifinale (ore 13:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW), seconda semifinale (ore 15:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Domenica 16 aprile: finale (ore 14:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Il primo turno degli italiani

[7] Sinner BYE (al 2° turno Schwartzman o Goffin)

[16] Musetti vs Kecmanovic (SRB)

Q vs [WC] Sonego

Cressy (USA) vs Berrettini

I possibili quarti di finale

Djokovic vs SINNER

Medvedev vs Rune

Rublev sv Ruud

Fritz vs Tsitsipas

Masters 1000 Montecarlo: dove vederlo in tv

Il Masters 1000 di Montecarlo viene trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo e NOW.