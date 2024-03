Musetti-Alcaraz oggi, ottavi Atp Miami: a che ora e dove vederla in diretta

Partita tutta da seguire per gli appassionati di tennis. Oggi, martedì 26 marzo, negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami, Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz.

Il toscano ieri, lunedì 25 marzo, ha disputato una grande partita superando l'americano Ben Shelton con il punteggio di 6-4, 7-6, una bellissima vittoria, il modo migliore per festeggiare la nascita del suo primo figlio, Ludovico. Ora Musetti, numero 24 del ranking Atp, sfiderà il numero 2 al mondo, che nel turno precedente ha vinto autorevolmente contro il francese Monfils (6-2, 6-4).

Nei precedenti, a livello Atp, Alcaraz è al comando per 2-1, grazie alle vittorie dello scorso anno ai sedicesimi del Roland Garros (6-3, 6-2, 6-2) e a Pechino (6-2 6-2). L'unico successo di Lorenzo è quello in finale ad Amburgo nel 2022 quando si impose per 6-4 6-7 6-4.

Atp Miami, Musetti-Alcaraz: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro degli ottavi di finale tra Musetti e Alcaraz dell'Atp Masters 1000 di Miami si gioca oggi, martedì 26 marzo, non prima delle 20.30 e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in diretta streaming su Sky Go e Now.