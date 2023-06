Roland Garros 2023, oggi Musetti-Alcaraz: dove vederla in diretta tv e in streaming

Match da non perdere per i tifosi italiani al Roland Garros 2023. Oggi, domenica 4 giugno, Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz, negli ottavi di finale del Secondo Slam dell'anno.

Il tennista di Carrara, numero 17 del seeding, sfida un altro numero 1 al mondo in questa stagione. A Montecarlo, ad aprile, aveva battuto Novak Djokovic.

Roland Garros 2023, Musetti-Alcaraz: gli orari e dove vederla in tv

L'incontro degli ottavi di finale del Roland Garros 2023 tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz è il terzo in programma a partire dalle ore 11.00 sul Court Philippe Chatrier, si giocherà non prima delle 16.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN, e NOW.