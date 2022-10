Musetti Auger-Aliassime oggi, Atp Firenze 2022: dove vederla in diretta tv

Una sfida da non perdere attende Lorenzo Musetti. Oggi, sabato 15 ottobre, il tennista di Carrara, 20 anni, sfiderà in semifinale il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime. In palio c'è l'accesso alla finale dell'Atp 250 di Firenze.

Musetti, in questi giorni, nel torneo nella sua Toscana, ha mostrato ottimi segnali di crescita e un tennis con colpi davvero deliziosi. I suoi avversari, Zapata Miralles, agli ottavi e McDonald, ai quarti, non hanno potuto far altro che cedere il passo di fronte a uno stato di forma che in questo momento è davvero invidiabile. Aliassime, però, sarà un avversario ancora più tosto rispetto ai due precedenti e servirà ancora una volta il miglior Musetti.

Musetti-Aliassime: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro di oggi, sabato 15 ottobre, tra Lorenzo Musetti e Auger-Aliassime sarà trasmesso chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sarà disponibile anche sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per i tesserati FIT). Nel programma di giornata sarà il quarto sul Campo Centrale dalle ore 14.00. Non inizierà prima delle ore 20.30.