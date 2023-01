Australian Open, Musetti cede al super tie-break con Harris: niente derby con Sinner

Il derby Musetti-Sinner agli Australian Open 2023 non ci sarà. Oggi, lunedì 16 gennaio, il carrarino ha perso al primo turno contro Lloyd Harris, dopo un match che è durato tre ore e cinquantadue minuti. Harris è stato bravo nei primi due set dove si è portato in vantaggio per 2-0 con il punteggio di 6-4, 6-1. Musetti ha reagito vincendo il terzo e il quarto set, riaprendo la partita. Il terzo set Muso lo vince lasciando a zero il suo rivale al tie-break, nel quarto domina e vince 6-2. Si arriva al quinto e decisivo set che si decide al super tie-break. Musetti si arrende a Harris per 10-4.

Il primo Slam dell'anno è amaro per Musetti, non particolarmente fortunato nel sorteggio e obbligato a un periodo di stop dagli allenamenti dopo il problema alla spalla durante il match contro Tiafoe in United Cup. Lorenzo Sonego, invece, supera il turno e mercoledì 18 gennaio affronterà Hurkacz. Sarà un bel banco di prova per il tennista torinese. Anche Sinner, dopo aver battuto Edmund per 6-4, 6-0, 6-2, tornerà in campo mercoledì 28. Nel secondo turno sfiderà l'argentino Tomas Martin Etcheverry.