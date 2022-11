Grande Musetti a Bercy batte Ruud: è il suo primo quarto Masters 1000 in carriera

Quanto è cresciuto Lorenzo Musetti. Un'altra conferma dell'esplosione del talento di Carrara è arrivata oggi, giovedì 3 novembre, negli ottavi di finale del Masters 1000 sul cemento indoor di Parigi-Bercy. Il giovane tennista carrarino, 20 anni, ha battuto in rimonta Casper Ruud, attualmente numero 4 del ranking Atp.

Musetti ha dato un'ulteriore conferma di come ormai sia diventato un giocatore sempre più completo. Ha vinto in rimonta, dimostrando nuovamente la sua tenuta mentale, affidandosi a un servizio sempre più potente e affinato e alle sue tempestive risposte.

Dopo aver subito il break sul 5-4 nel primo gioco, Musetti ha conquistato il secondo, un altro set combattuto, dove è riuscito a prevalere nell'ultimo decisivo gioco per 6-4. La battaglia, che durerà in tutto 2 ore e 19 minuti, è continuata anche nel terzo set dove Musetti ha vinto nuovamente per 6-4, a dimostrazione di un match combattuto e vinto meritatamente.

"Sono contentissimo, credo che abbiamo giocato entrambi una grande partita fino alla fine”, ha dichiarato Musetti nel post-partita. “Ho avuto bisogno del mio miglior tennis per batterlo e sono contento di tutto il lavoro che sto facendo. Sto migliorando e sto imparando che soltanto il lavoro può renderti migliore. Ho sprecato qualche occasione nel primo set poi sono riuscito a restare calmo e ad attaccare, diventando più aggressivo sulla risposta. Inoltre credo di aver fatto la differenza negli scambi più lunghi. Trovare Djokovic al prossimo turno sarebbe incredibile. Lo scorso anno ci ho perso al Roland Garros e se ci sarà lui dall’altro lato della rete proverò a prendermi la rivincita e mostrare il mio miglior tennis", ha detto Musetti che sogna una grande vittoria contro l'ex numero 1 al mondo.