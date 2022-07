Musetti-Bedene oggi, Atp Umago 2022: dove vederla in tv

Lorenzo Musetti torna subito in campo. L'azzurro che domenica 24 luglio ha vinto il suo primo titolo Atp, battendo Carlos Alcaraz in finale nell'Atp 500 di Amburgo, oggi, martedì 26 luglio affronterà nell'Atp 250 di Umago lo sloveno Aljaz Bedene. L'unico precedente è in favore del tennista carrarese. Il vincente se la dovrà vedere con Marco Cecchinato agli ottavi di finale. Si spera, dunque, in un derby azzurro.

Atp 250 Umago, Musetti-Bedene: dove vederla in tv e in diretta

L'incontro dei sedicesimi di finale del Croatia Open, sulla terra rossa, tra Lorenzo Musetti e Aljaz Bedene sarà il terzo di giornata al Goran Ivanisevic Stadion.

Non inizierà prima delle ore 20 e seguirà le sfide tra Prizmic-Zapata Miralles e Molcan-Ajdukovic. Gli appassionati di tennis potranno seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Super tennis (canale 205) e Supertennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Supertennix.it.