Musetti-Cecchinato oggi, Atp 2022: dove vederla in tv

Una sfida da non perdere oggi, giovedì 28 luglio, all'Atp 250 Umago. Negli ottavi di finale è derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato che si giocano un posto nei quarti di finale. Già qualifica qualificati Sinner e Zeppieri. Nell'unico precedente, al Roland Garros 2021, fu grande spettacolo. Ora Musetti, dopo aver vinto l'Atp 500 di Amburgo, vuole continuare la conquista di punti per risalire la classifica ATP, mentre Cecchinato va a caccia di un risultato importante che lo rilanci.

Atp 250 Umago, Musetti-Cecchinato: dove vederla in tv

Il derby italiano negli ottavi di finale tra Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato all'Atp 250 di Umago è in programma sulla terra rossa del Goran Ivanisevic Stadion alle ore 16.00. Gli appassionati di tennis potranno seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Super tennis (canale 205) e Supertennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Supertennix.it.