Musetti-Cerundolo oggi Atp Amburgo: dove vederla in tv e in diretta 

Lorenzo Musetti è pronto per affrontare oggi, sabato 23 luglio, Francisco Cerudolo nella semifinale dell'Atp 500 di Amburgo. Il tennista toscano vuole conquistare la sua prima finale nel circuito Atp.

Per farlo dovrà battere Francisco Cerundolo, un avversario con cui non ha precedenti. Musetti in questa settimana ha mostrato un buon tennis annullando due match-point all'esordio contro Lajovic, superando il finlandese Ruusuvuori agli ottavi e lo spagnolo Davidovich Fokina nei quarti. Cerundolo è reduce dalla recente vittoria del suo primo titolo Atp a Bastad.

Atp 500 Amburgo, Musetti-Cerundolo: dove vederla in tv e in diretta

Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si sfideranno sabato 23 luglio sul Campo Centrale. L'incontro è il terzo match nel programma di giornata con inizio non prima delle ore 15.30. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e sull'app Supertennix (per abbonati, gratis per i tesserati FIT).