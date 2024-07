Musetti-Comesana oggi, Wimbledon 2024: dove vederla in diretta (Sky, Now e TV8)

Terzo turno a Wimbledon 2024 per Lorenzo Musetti. Il toscano per l'accesso agli ottavi sull'erba di Londra affronta Francisco Comesana, numero 122 del ranking che nei turni precedenti ha sorprendetemente battuto Rublev e Walton.

Musetti-Comesana, terzo turno Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Musetti, recentemente finalista al Queen's, ha davanti a sè una grande occasione per proseguire il suo cammino ai Championships.

L'incontro Musetti-Comesana si gioca oggi, sabato 6 luglio, come secondo dalle 12 sul Court 14, non inizierà prima delle 13:15 e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su Now.