Musetti-Darderi, Wimbledon 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Un altro derby azzurro è in programma oggi, giovedì 4 luglio, a Wimbledon 2024. Ieri un'emozionante sfida ha visto Jannik Sinner avere la meglio su Matteo Berrettini dopo 4 combattutissimi set.

Nella giornata odierna Lorenzo Musetti, finalista sull'erba del Queen's alla vigilia di Wimbledon, affronta Luciano Darderi. Entrambi sono reduci da due grandi battaglie al primo turno. Musetti ha vinto in rimonta, in 4 set, contro il francese Constant Lestienne e Darderi ha dovuto lottare fino al quinto per avere la meglio sul britannico Choinski.

Musetti-Darderi, secondo turno Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Il match del secondo turno di Wimbledon 2024 tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si gioca sul Campo 4, è il secondo dalle ore 12, non inizierà prima delle 13:15 e sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.