Musetti-Djokovic, oggi ottavi Atp Montecarlo 2024: a che ora e dove vederlo in diretta

Musetti-Djokovic, a Montecarlo, un anno dopo. Giovedì 13 aprile 2023, in una giornata storica per il tennis italiano, Lorenzo Musetti aveva battuto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo il numero 1 al mondo, Novak Djokovic.

Il toscano, che aveva perso il primo parziale per 6-4, aveva poi meso a segno una strepitosa rimonta pareggiando il match nel secondo set (7-5), per poi vincere 6-4. Nel turno successivo affrontò poi Jannik Sinner che si impose 6-2,6-2, prima di essere sconfitto dal danese Holger Rune.

Questa volta Musetti arriva alla sfida negli ottavi di finale contro il numero 1 al mondo, Novak Djojovic, dopo aver battuto sulla sua amata terra rossa Taylor Fritz e Arthur Fils. Non ha ceduto set e ha messo in mostra i suoi colpi. La sfida sarà molto importante anche per Nole che al secondo turno ha superato agevolmente Safiullin (6-1, 6-2).

Atp Montecarlo, l'orario e dove vederlo in diretta

La sfida degli ottavi di finale dell'Atp Montecarlo 2024 tra Djokovic e Musetti si gioca giovedì 11 aprile, non inizierà prima delle 12:50 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.