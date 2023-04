Musetti-Djokovic oggi, Montecarlo 2023: dove vederla in tv e in streaming

Grande sfida per Lorenzo Musetti. Oggi, giovedì 13 aprile, sul Court Ranier III, sulla terra rossa monegasca, sfida Novak Djokovic.

Sarà una grande prova per Musetti, che si troverà a dover fronteggiare un avversario di grandissimo livello, dopo le convincenti vittorie ottenute contro Kecmanovic e Nardi, che hanno allontanato le tensioni per un inizio di stagione deludente. Nel match contro Djokovic, però, dovrà superarsi visto il valore dell'avversario e i precedenti, 3-0 in favore del serbo.

Montecarlo 2023, Musetti-Djokovic: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, che vale l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, è in programma oggi, giovedì 13 aprile ed è il terzo di giornata dopo Hubert Hurkacz-Sinner e Nicolas Jarry-Tsitsipas. Non inizierà prima delle ore 13.20.

Il Masters 1000 di Montecarlo viene trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo e NOW.