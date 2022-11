Musetti-Djokovic oggi, Masters 1000 Parigi Bercy: dove vederlo in diretta tv

Una grande sfida per Lorenzo Musetti. Il carrarino sfiderà oggi, venerdì 4 novembre, nell'Atp Masters 1000 a Parigi Bercy, Novak Djokovic. Il match è il terzo in programma sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 19.30.

Atp Masters 1000 Parigi-Bercy

Venerdì 4 novembre – Campo Centrale

Dalle 14:00

(16) Frances Tiafoe VS (8) Felix Auger-Aliassime

A seguire

(1) Carlos Alcaraz VS Holger Vitus Nodskov Rune

Non prima delle 19:30

(6) Novak Djokovic VS Lorenzo Musetti

Non prima delle 20:30

(5) Stefanos Tsitsipas VS Tommy Paul

Diretta tv; Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo e Now