Musetti-Djokovic oggi, Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic al Roland Garros 2024. La super sfida andrà in scena oggi, sabato 1 giugno, al terzo turno. Inevitabile non pensare al precedente del 2021 quando il toscano, allora 19enne, proprio nel più prestigioso torneo al mondo su terra rossa stava vincendo 2 set a 0 contro il campione serbo prima di essere rimontato.

Djokovic ha avuto la meglio su Musetti in quattro precedenti su cinque. Il primo indimenticabile successo per il toscano è quello ottenuto nel 2023 a Montecarlo quando riuscì ad avere la meglio su Novak negli ottavi di finale. Una sua vittoria in questa giornata sarebbe storica perché permetterebbe a Jannik Sinner di scavalcare il serbo nel ranking Atp e coronare il sogno di diventare numero 1 al mondo.

Musetti-Djokovic, l'orario e dove vederla in diretta

Lorenzo Musetti oggi, sabato 1 giugno, sfida Novak Djokovic nel terzo turno del Roland Garros 2024.

L'incontro si gioca sul Philippe Chatrier alle ore 20:15 e sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport e sarà visibile in streaming per gli abbonati su Now, Discovery Plus e SkyGo.