Musetti-Djokovic, semifinale Wimbledon 2024: dove vederla in diretta

Si gioca venerdì 12 luglio la semifinale di Wimbledon 2024 tra Lorenzo Musetti, 22 anni, e Novak Djokovic, 37 anni. Il toscano, numero 25 del ranking Atp, affronta il numero 2 al mondo, vincitore in carriera di 24 Slam e 7 Wimbledon.

Musetti, che ha mostrato un tennis a tratti davvero magnifico nei quarti vinti in 5 set contro Taylor Fritz, dovrà disputare una partita di altissimo livello contro Nole che ha passato i quarti senza giocare per il ritiro dell'autraliano Alex De Minaur.

Sarà quindi più riposato, anche se appena un mese fa è stato operato al menisco dopo l'infortunio agli ottavi di finale del Roland Garros 2024 contro l'argentino Francisco Cerundolo.

In questa edizione di Wimbledon in particolare nel match degli ottavi contro Holger Rune Djokovic ha mostrato una condizione brillante vincendo in 3 set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2.

Musetti-Djokovic: i precedenti

Musetti e Djokovic si sono sinora affrontati sei volte in carriera e il campione serbo ha vinto in 5 occasioni. Il toscano è riuscito nell'impresa di battere Djokovic nel 2023 sulla terra rossa di Montecarlo.

Quest'anno, invece, a imporsi sul rosso del Principato è stato Nole che poi lo ha eliminaato anche al terzo turno del Roland Garros 2024 vincendo in 5 set con il punteggio di 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0.

Musetti-Djokovic, semifinale Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Musetti-Djokovic, semifinale di Wimbledon 2024, si gioca venerdì 12 luglio sul Campo Centrale in orario che è attualmente da definire.

La prima semifinale si gioca alle ore 14:30, la seconda a seguire e sono trasmesse in esclusiva su Sky Sport, diretta streaming su SkyGo e NOW.