Musetti da sogno, batte Djokovic a Montecarlo: ora il derby con Sinner

Giornata storica per il tennis italiano. Oggi, giovedì 13 aprile, Lorenzo Musetti ha battuto Novak Djokovic negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il carrarino, dopo una battaglia di 3 ore e un'ulteriore ora di sospensione per pioggia, ha avuto la meglio sul numero 1 al mondo.

Il successo in 3 set grazie a una strepitosa rimonta. Dopo aver perso il primo parziale per 4-6, in una prima parte di partita condizionata dal vento, Musetti ha vinto i due set decisivi, pareggiando il match con il 7-5 nel secondo e vincendo il terzo per 6-4, dimostrandosi più forte di ogni distrazione, anche di quella dovuta a più di un'ora di stop per la pioggia. Al quarto match-point anche Djokovic, il numero 1 al mondo, si deve arrendere.

Questa è sicuramente la vittoria più importante della sua carriera e Musetti la festeggia scrivendo sulla telecamera Supercoach?, in polemica con chi gli aveva suggerito di cambiare i membri del suo team dopo l'ultimo periodo, avaro di risultati.

Grazie a questa vittoria su Djokovic, sulla sua amata terra rossa, inizia una nuova stagione per Musetti e il tennis italiano sogna a occhi aperti. Domani, venerdì 14 aprile, sarà derby con Sinner. Un italiano è già sicuro di essere sabato in semifinale a Montecarlo.