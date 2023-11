Musetti-Draper oggi, Atp Sofia 2023: dove vederla in diretta tv

Nuova sfida per Lorenzo Musetti all'Atp Sofia 2023. Oggi, mercoledì 8 novembre, il toscano, numero 1 del seeding, sfida il 21enne Jack Draper. Il vincente affronterà nei quarti chi avrà la meglio nell'incontro tra l'australiano Max Purcell e il turno Cem Ilkel.

Musetti-Draper, Atp Sofia 2023: gli orari e dove vederla in tv

L'incontro tra Musetti e Draper, ottavo di finale dell'Atp 2023 di Sofia, è il quinto match di giornata sul campo centrale e si giocherà non prima delle ore 17.00. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis, su Supertennis.it, su Tennis Tv e sull'app SuperTennix (gratis per abbonati FITP).