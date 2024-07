Musetti-Fritz, Wimbledon 2024 quarti: dove vederla in diretta

Lorenzo Musetti sta per vivere una giornata indimenticabile. Mercoledì 10 luglio giocherà i quarti di finale di Wimbledon 2024 contro lo statunitense Taylor Fritz.

Questo risultato è segno tangibile della crescita del toscano che, dopo aver ritrovato il gusto della battaglia, passando anche dai Challenger di Cagliari e Torino ed essersi arreso soltanto al quinto set contro Djokovic al terzo turno del Roland Garros, ha iniziato a ottenere ottimi risultati sull'erba. Prima dei Championships è arrivato in semifinale a Stoccarda e in finale al Queen's.

A Wimbledon ha battuto in 4 set il francese Lestienne, poi si è imposto in 5 set nel bel derby contro Darderi, ha trovato la vittoria in 4 set contro l'argentino Comesana e si è imposto in 4 set, rimontando lo svantaggio iniziale, negli ottavi contro Perricard diventando il terzo italiano ai quarti di questa edizione di Wimbledon 2024 dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini nel torneo femminile.

Musetti-Fritz: i precedenti

Dall'altra parte della rete troverà un Fritz in forma che ha agevolmente battuto in 3 set l'australiano O'Connell, ha vinto in 4 set contro il francese Rinderknech, ha sconfitto in 3 set il cileno Tabilo e si è imposto in 5 set contro Zverev, agli ottavi, dove il tedesco era dato da molti come favorito per il passaggio del turno.

Fritz è in vantaggio nei precedenti su Musetti per 2-1, ma il toscano lo ha recentemente battuto a Montecarlo sul rosso. A Wimbledon, invece, nel 2022 era stato l'americano ad avere la meglio con un netto successo in tre set. Anche a Malaga, in Coppa Davis, a vincere era stato lo statunitense.

Musetti-Fritz, quarti di finale Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in tv

Musetti-Fritz, quarti di finale di Wimbledon 2024, si gioca mercoledì 10 luglio in orario e campo attualmente da definire. Sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.