Musetti-Griekspoor oggi Atp Rotterdam 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Inizia subito con un ostacolo insidioso l'Atp 500 di Rotterdam per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 12 febbraio, il toscano sfida Tallon Griekspoor, che lo scorso anno arrivò in semifinale in questo prestigioso appuntamento del calendario del tennis e mise in difficoltà il finalista Jannik Sinner, che poi perse in finale contro il russo Daniil Medvedev.

Per l'azzurro una vittoria, in questa sfida in cui parte da sfavorito, darebbe morale dopo un inizio di stagione decisamente non esaltante, visto la precoce eliminazione agli Australian Open, contro Luca Van Assche e quella subita la settimana prima del primo Slam della stagione, ad Adelaide, contro Machac.

Atp Rotterdam, Musetti-Griekspoor: l'orario e dove vederla in tv

Musetti-Griekspoor, match del primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam, è in programma lunedì 12 febbraio, come terzo match dalle ore 12.00 e vedrà i due giocatori scendere in campo non prima delle 19.30.

L'Atp 500 di Rotterdam viene trasmesso per gli abbonati su Sky Sport Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW. Qui trovate gli orari completi.