Musetti-Harris, oggi Atp Queen's 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Nuovo match sull'erba del Queen's per Lorenzo Musetti. Oggi, venerdì 21 giugno, il toscano affronta il britannico Billy Harris, protagonista di un ottimo cammino da wild-card, per un posto in semifinale.

Musetti è reduce dalla vittoria in 3 set agli ottavi contro Brandon Nakashima per 6-4, 4-6, 6-4 che è arrivata dopo dopo 2 ore e 27 minuti di battaglia.

Musetti-Harris, Atp Queen's 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Billy Harris, valido per i quarti di finale dell'Atp 500 Queen's, è il secondo nel programma di oggi, venerdì 21 giugno, del Centre Court, che inizia alle 13 con la sfida tra Jordan Thompson e Taylor Fritz.

Musetti-Harris si giocherà non prima delle 15 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.