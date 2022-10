Musetti-Huesler oggi, semifinale Atp Sofia: dove vederla in tv e in diretta streaming

Appuntamento da non perdere per gli amanti del tennis. Oggi, sabato 1 ottobre, sono in programma le semifinali dell'Atp 250 di Sofia. Nella prima Lorenzo Musetti sfiderà Marc-Andrea Huesler. Il tennista di Carrara ha disputato un buonissimo torneo, superando nei turni precedenti il padrone di casa Lazarov e Struff.

Musetti-Huesler, semifinale Atp 250 Sofia

La semifinale dell'Atp 250 di Sofia tra Musetti e Huesler, in programma sabato 1 ottobre, inizierà alle ore 15.00. arà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Tennis. Diretta streaming su supertennis.tv, su Sky Go e Now. Nella seconda semifinale, che inizierà al termine di questo incontro, non prima delle ore 17.00, si affronteranno Sinner e Rune. Potrebbe dunque esserci una finale tutta azzurra, un derby tutto da seguire domenica a Sofia.