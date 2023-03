Musetti, lo sfogo sui social: "Non è accettabile ricevere tanti insulti dopo una sconfitta"

Lorenzo Musetti non ci sta. Oggi, lunedì 13 marzo, il tennista toscano, si è difeso dagli attacchi subiti sui social dopo il suo difficile inizio di stagione. "Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tanti insulti gratuiti e minacce nei confronti di familiari e persone che si amano. Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sono sicuro che i veri appassionati di tennis possano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai commenti", ha scritto per spiegare la sua decisione di limitare i commenti sotto i suoi post.

Anche Matteo Berrettini, che è reduce da un periodo altrettanto avaro di risultati, in questa giornata aveva difeso la sua vita privata dai sempre più numerosi attacchi degli haters. Il primo obiettivo per entrambi è quello di riscattarsi in campo e la prossima occasione importante per interrompere una serie di tornei deludenti sarà al Masters 1000 di Miami, al via il 22 marzo.