Musetti-Kecmanovic oggi, Atp Napoli 2022: dove vederla in diretta tv

Giornata importante per Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara oggi, sabato 22 ottobre, sfiderà Miomir Kecmanovi? in semifinale all'Atp 250 di Napoli. Tra i due non ci sono precedenti. Il match, vista la posta in palio e le capacità mostrate dai due contendenti, si annuncia particolarmente combattuto.

Musetti, che sta attraversando un buon momento di forma che ne sostiene la crescita e la maturazione, ha superato nei turni precedenti avversari come il colombiano Galan e il serbo Laslo Djere. Kecmanovic ha avuto la meglio sul numero 1 del seeding, Pablo Carreño Busta.

Musetti-Kecmanovic, Atp Napoli: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale dell'Atp 250 tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovi? è la seconda in programma oggi, sabato 22 ottobre. Seguirà la prima semifinale tra Matteo Berrettini e McKenzie McDonald che inizierà alle ore 14.00. Musetti-Kecmanovic non inizierà prima delle ore 15.20. La speranza dei tifosi italiani è che i due azzurri si ritrovino nella finale dell'Atp 250 di Napoli.