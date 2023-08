Musetti-Kokkinakis, Atp Toronto: dove vederla in diretta tv

Lorenzo Musetti torna in campo al Masters 1000 di Toronto. Oggi, mercoledì 9 agosto, il tennista di Carrara sfida, al secondo turno, l'australiano Thanasi Kokkinakis, che proviene dalle qualificazioni ma ha mostrato un ottimo feeling su questo cemento.

Musetti-Kokkinakis, Atp Toronto: orario e diretta tv

Il match tra Musetti e Kokkinakis all'Atp Masters 1000 di Toronto, in programma oggi, mercoledì 9 agosto, vale l'accesso al terzo turno, sarà il secondo dalle ore 17.00 sul campo 4, seguirà la sfida tra Marcelo Melo-John Peers e Sander Gille-Joran Viegen e non inizierà prima delle 18.20.

Sarà trasmessa in diretta tv, per gli abbonati, Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su Sky Go e NOW.