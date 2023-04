Musetti-Kubler, oggi Barcellona 2023: dove vederla in tv e in streaming 

Una nuova sfida per Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara, che a Montecarlo la scorsa settimana negli ottavi di finale ha sconfitto il numero 1 al mondo Novak Djokovic, oggi, mercoledì 19 aprile, esordisce al secondo turno dell'Atp 500 di Barcellona. Musetti sfida l'australiano Jason Kubler, partendo con i favori del pronostico.

Barcellona 2023, Musetti-Kubler: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Jason Kubler, secondo turno dell’Atp Barcellona 2023, è l’ultimo incontro nel programma di giovedì 19 aprile e non inizierà prima delle 17.20.

L'ATP Barcellona 2023 è trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito Supertennis.tv e sull'app Supertennix (gratis per tesserati FITP). Il torneo si potrà seguire anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su Sky Go e NOW.